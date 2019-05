Europese verkiezingen: is een stem voor de VVD ook een voor D66?

Je stemt voor het Europees Parlement. Dat doe je samen met een paar honderd miljoen andere Europeanen. Ook de Britten gaan donderdag naar de stembus. Andere landen doen dit op vrijdag, zaterdag of zondag. In totaal worden er 751 parlementariërs gekozen, die afwisselend in Brussel en Straatsburg zitten. Nederland heeft 26 zetels.Donderdag kun je alleen stemmen op Nederlandse partijen. Dat zijn VVD, D66, CDA, PVV, PvdA, PvdD, SP, GroenLinks, SGP-ChristenUnie (die allen al in het parlement zitten), Forum voor Democratie, DENK, 50Plus, VOLT Nederland, Jezus Leeft, De Groenen en vandeRegio & Piratenpartij.Krijg je dan straks niet enorm veel verschillende partijen in zo'n Europees Parlement? Ja. Maar om te voorkomen dat alles versplinterd raakt en je niet fatsoenlijk kan samenwerken, zijn alle partijen op basis van politieke kleur weer aangesloten bij acht fracties.De VVD en D66 horen bij de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Dus twee verschillende Nederlandse partijen kunnen op Europees niveau wel in dezelfde fractie zitten.Het CDA hoort bij de christendemocraten van de Europese Volkspartij, terwijl de PvdA juist aangesloten is bij de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten en GroenLinks weer bij De Groenen.De SGP en de ChristenUnie horen bij de fractie van de Europese Conservatieven. Forum voor Democratie wil zich daar graag bij aansluiten, maar stuit op weerstand van de ChristenUnie. Als je op de PVV stemt, stem je voor Europa van Naties en Vrijheid. De SP en de PvdD zitten samen bij Europees Unitair Links/Noords Groen Links. De achtste fractie is Europa van Vrijheid en Directe Democratie, maar daar zijn geen Nederlandse partijen bij aangesloten.Jazeker. Er zijn vier Drentse kandidaten verkiesbaar. Drie van hen wonen nog in onze provincie.- Albert-Jan Maat uit Paterswolde staat als lijstduwer voor het CDA op plek zestien- Jannie Drenthe uit Assen is verkiesbaar voor de SP, ze staat als twaalfde op de lijst- Ralph du Long uit Assen vind je terug op plek tien op de lijst van de PvdA- Sabine Klok groeide op in Peize, maar woont tegenwoordig in Brussel en staat voor GroenLinks op plek vijf.Verder zijn er nog twee 'grensgevallen'. Zo staat Jan Huitema uit Makkinga als tweede op de lijst van de VVD en zie je Sjoukje van Oosterhout uit Borger-Compagnie op plek twaalf staan voor GroenLinks. Zij woont op dit moment in Londen.Het parlement kan 'ja' of 'nee' zeggen tegen wetsvoorstellen die de Europese Commissie doet. Dat doet het parlement samen met ministers van de lidstaten, die over dat specifieke voorstel gaan.Landbouw is een thema dat vaak op de agenda staat, want 40 procent van de begroting van de Europese Unie gaat naar subsidies voor boeren. Er zijn plannen om daarin te snijden, maar dat ligt gevoelig , schrijft het Algemeen Dagblad.Ook wil Europa de CO2-uitstoot flink verminderen. Maar dit is een heet hangijzer. Een ander belangrijk thema voor de EU zijn de multinationals die via allerlei constructies onder belasting betalen weten uit te komen. Dat moet anders, maar hoe? Want de lidstaten gaan over belastingen, niet de EU.Vind je het lastig om te kiezen op welke partij je moet stemmen? Doe dan de StemWijzer van ProDemos. Je kan er ook voor kiezen om de stemwijzer van De Volkskrant te doen. Die heeft gekeken naar wat partijen daadwerkelijk doen, en dus niet beloven in campagnes.