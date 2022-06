Politie krijgt tips over ernstige mishandeling in de TT Nacht

De vrouw fietste rond half vijf 's ochtends door de Cereshof, waar een vechtpartij aan de gang was. In het tumult werd de vrouw geraakt en ze viel met haar fiets tegen een muur. Daarna werd ze door een van de vechtende mannen ernstig mishandeld, meldt de politie. Hierbij raakte ze dusdanig gewond dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Volgens de politie is de verdachte een blanke man tussen de veertig en vijftig jaar oud van bijna twee meter lang. Hij had slordig blond haar met een lengte van zo'n vijf centimeter en droeg donkere kleding. "Met de tips die we hebben gekregen, kunnen we zeker verder", vertelt een woordvoerder. "Maar we zoeken nog meer tips. Mogelijk hebben mensen de mishandeling van de vrouw niet gezien, maar de vechtpartij wel. Of hebben ze zelf daar gevochten. Daarmee willen heel graag praten."