Drenthe loopt niet warm voor organiseren Songfestival

"Wij gaan er geen energie in stoppen." Marketing Drenthe is duidelijk. Drenthe internationaal op de kaart zetten blijft een doel, maar het Songfestival is niet het juiste middel.“Ik denk niet dat het realistisch is", stelt Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe. "Je gaat dan heel veel moeite doen zonder dat het wat oplevert. In het verleden zie je dat het eigenlijk altijd wordt gehouden in de hoofdstad of in een van de grootste steden van een land."Sommige Drenten willen die traditie wel doorbreken. Grolloo en Wildlands worden genoemd. De satirische website Nieuwspaal meldt dat Meppel zich heeft aangemeld om het songfestival te organiseren. Zuidwoldiger Albert Haar wil de organisatie aan Jos Vaessen overlaten. Vaessen is de drijvende kracht achter het team dat de Formule 1 naar Assen wilde halen.Ook Muziekweekend Pesse biedt zichzelf aan als locatie.De naam van de IJsselhallen in Zwolle gonst ook rond. Een dergelijke locatie is in Drenthe ook te vinden. “De Expo Assen, daar passen nog aardig wat mensen in", zegt Crum. "Anders moet je gaan kijken naar de schouwburgen of de Bonte Wever. Maar als Marketing Drenthe gaan wij er in ieder geval niet mee aan de slag.”En daarmee lijkt Marketing Drenthe mee te gaan met het gevoel van de Drenten. Een grote meerderheid (bijna 81 procent) van de bezoekers van rtvdrenthe.nl vindt niet dat Drenthe een poging moet doen om het Songfestival binnen te halen, blijkt uit een poll. De overige negentien procent van de ruim 4400 stemmers op de stelling ziet een Drents Songfestival wel zitten.