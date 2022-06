Hoge Raad handhaaft veroordeling moeder Sharleyne

De Hoge Raad in Den Haag handhaaft de veroordeling van Heleen J. voor het doden van haar 8-jarige dochter Sharleyne in 2015 in Hoogeveen. De hoogste rechter in Nederland besliste vandaag dat de moeder wordt veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en acht maanden.

De straf valt iets lager uit dan het oordeel van het gerechtshof, dat J. in januari 2021 negen jaar en negen maanden cel oplegde. Net als het hof oordeelt het hoogste rechtsorgaan in Nederland dat J. haar dochter van tien hoog van een flat in Hoogeveen duwde of liet vallen.

Hoge Raad

De Hoge Raad beoordeelt of lagere rechters het recht juist hebben toegepast. Dit heeft het hof in Leeuwarden gedaan, aldus de Hoge Raad. De zaak hoeft daarom niet te worden overgedaan. Dit was ook het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, die tevens voorstelde om de straf te verlagen omdat de procedure langer heeft geduurd door de late aanlevering van stukken.

Het is de tweede strafverlaging voor J. Het hof had al een lagere straf opgelegd dan de eis van het Openbaar Ministerie (tien jaar) in verband met de lange duur.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Aanvankelijk werd de zaak geseponeerd. Toen de stiefvader van Sharleyne via een gerechtelijke procedure alsnog vervolging had afgedwongen, werd het onderzoek voortgezet en werd J. in 2017 opgepakt. De rechtbank in Assen sprak de moeder vervolgens vrij, maar het OM ging in hoger beroep bij het hof in Leeuwarden. Het hof kwam wel tot een veroordeling.

J. kaartte bij de Hoge Raad ook de aan de stiefvader toegekende schadevergoeding van 20.000 euro wegens shockschade aan. Ook hierin krijgt ze geen gelijk. Voor de stiefvader is het oordeel van de Hoge Raad "het einde van een lange en slopende weg naar gerechtigheid voor zijn dochter", aldus zijn advocaat Sébas Diekstra.