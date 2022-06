Noordenveldse ouderen in beweging op speciaal festival

Hoe krijg je ouderen in beweging? Het is een vraag die de gemeente Noordenveld bezighoudt. Om 55-plussers in contact te brengen met zoveel mogelijk sporten en activiteiten, wordt aanstaande dinsdag een heus Beweegfestival georganiseerd.

"Hé! Niet rennen hè!" De stem van Johan Wardenier galmt over het kunstgrasveld van voetbalvereniging GOMOS in Norg. Wardenier geeft wekelijks training aan zo'n vijftien oudere jongeren die aan 'Walking Football' doen. Wandelvoetbal dus. "We zijn er vorig jaar september mee begonnen", zegt de voetbaltrainer. "Eerst met een man of zes, nu bijna het drievoudige."

Lager tempo

Deelnemers moeten vaak wennen aan het lagere voetbaltempo. "Maar ze merken al gauw dat ze het spelletje nog steeds heel leuk vinden", zegt Wardenier.

Walking Football valt onder de zogenaamde OldStars-sporten, net als boksen en korfbal. Ze worden allen op een lager tempo gegeven, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor de oudere sporter. Met deze sporten kunnen inwoners van Noordenveld aanstaande dinsdag kennismaken op het terrein van korfbalvereniging Noordenveld in Roden. Verder zijn er tijdens het Beweegfestival ook wandelclinics, kunnen bezoekers fietsen, is er muziek en een gezamenlijke lunch.

Eenzaamheid

Marten Vogt, sportcoach van de gemeente Noordenveld, hoopt dat inwoners in groten getale naar de Borglaan in Roden komen. "We willen mensen enthousiast maken om te gaan bewegen. Nog te veel inwoners zijn inactief. Dit festival moet helpen mensen hun huis uit te laten komen."

Het aanbieden van laagdrempelige mogelijkheden om te sporten, moet dus helpen. "Het maakt mensen actiever, maar heeft ook een groot sociaal aspect", zegt Wardenier. Volgens sportcoach Vogt is dat belangrijk. "We zien juist onder ouderen veel eenzaamheid. Door te gaan sporten, kun je het isolement tegengaan."

Kleedkamerhumor

Jan Donkelaar is één van de voetballers die het spelletje momenteel op een lager tempo beleeft. "Ik ben zo'n twaalf jaar geleden gestopt en dan is dit even wennen. Je mag niet hardlopen, maar moet wandelen. Dat geeft niet, ik vind het hartstikke leuk."

Het leukste is volgens Donkelaar alles om het spelletje heen. "De kleedkamerhumor, die heb ik wel gemist. Dat komt weer helemaal terug en vind ik van heel erg groot belang." Hij kan daarom het Beweegfestival, waar bezoekers kennis kunnen maken met Walking Football, van harte aanbevelen. "Kom uit je comfortzone en neem je sportspullen mee, zou ik zeggen."