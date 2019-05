​Zijn er te veel thuiskappers in Aa en Hunze?

Het aantal thuiskappers in de gemeente Aa en Hunze groeit ieder jaar. Van de 42 kappers in de gemeente, zijn er maar negen in een winkelpand gevestigd.Marian Veldman van M&M Kappers in Gieten sprak vorige week haar zorgen uit naar de gemeenteraad over deze ontwikkeling. Zo zorgt het volgens haar onder meer voor leegstand in winkelgebieden. Veldman pleit voor een uitsterfconstructie zoals de gemeente Hardenberg die hanteert. Als daar een kapper verdwijnt, komt er geen nieuwe voor in de plaats.Dick Kroes van Style Hairprofessionals, met meerdere filialen in de gemeente Aa en Hunze, ondersteunt de oproep van Veldman. "Thuiskappers bieden geen stageplaatsen. Dus op termijn is het schadelijk voor de kwaliteit van het vak. Ik heb een eigen school gehad met 60 leerlingen in samenwerking met het Drenthe College. Het werd steeds moeilijker om stageplaatsen te vinden. De opleiding is dan ook gestopt", zegt Kroes.Thuiskappers hebben wel begrip voor de oproep van de kappers in bedrijfspanden. "Jaren geleden heb ik al mijn zorgen uitgesproken richting de gemeente, maar die doet er niets aan", zegt thuiskapper Lideke in Gieten. Ze was eerder in een bedrijfspand gevestigd in de Schoolstraat, maar besloot dat pand in te ruilen voor haar garage."Ik was al een beetje op leeftijd en vond het een hele verantwoordelijkheid om personeel te hebben. Bovendien waren er parkeerproblemen in de straat. Dus kijkend naar de toekomst heb ik besloten om een salon aan huis te beginnen", zegt ze. Het bevalt prima. Want ze werkt nu minder uren, ervaart meer vrijheid en houdt er een prima inkomen aan over.Hoe het anders moet, weet ze ook niet. Ze zou het wel terecht vinden als kappers met een zaak aan huis, aan dezelfde brandveiligheidseisen moeten voldoen, als kappers in een bedrijfspand."Vroeger had je nog een middenstandsdiploma nodig, maar nu kan iedereen een kapsalon beginnen. Hier in Gasselternijveen zijn vier thuiskappers. Ik zou best een salon met personeel willen, maar dat is gewoon niet haalbaar. Nu werk ik 30 uur en kan ik goed rondkomen. Maar dan zou ik 40 uur moeten werken en grote financiële risico's lopen", zegt Judith de Graaf van 't Haaratelier.Thuiskapper Leonie uit Gasteren vindt dat het te makkelijk is om een salon aan huis te openen. Ze pleit voor een opleidingseis. Thuiskappers doen goed werk, vindt ze. "Mensen die niet mobiel zijn, kunnen niet naar de kapper. Bovendien hebben mensen met een lager inkomen ook recht op een goed kapsel."Zelf zit ze niet in een bedrijfspand, omdat ze zichzelf niet geschikt vindt om leiding te geven. "Ik heb veel vaste klanten en kan het werk moeilijk uit handen geven. Nu heb ik een salon aan huis en kan ik voor mezelf bepalen hoe ik wil werken", aldus de thuiskapster. Ook vindt ze dat de huur van een pand niet is op te brengen als eenling.Eerder knipte ze bij mensen thuis, maar toen ze een zoontje kreeg, is ze begonnen met een salon aan huis. "Toen ik bij de mensen thuis kwam werkte ik van 9 uur tot 22 uur. Je bent per klant toch een uur zoet door de reistijd en het in- en uitpakken van de spullen. Nu doe ik twee klanten per uur", zegt ze.Wethouder Bas Luinge wil niet reageren, maar geeft aan zijn licht te zullen opsteken in de gemeente Hardenberg. Daarna wil hij pas een toelichting geven.