Oudste kroegbaas van Assen stopt met Café de Pimp

In 1969 begon Bruins in hotel De Brink als leerling kelner. Later werkte hij bij discotheek Parkzicht, waarna hij samen met zijn vrouw bijna twintig jaar café De Pimpelaer in Assen runde. In 2012 kwam daar een einde aan toen hij het café aan de Groningerstraat verkocht. Maar lang stil zitten kon hij niet. Slechts een half jaar duurde het voordat het horecavirus weer begon te kriebelen. Sinds die tijd huurt hij een nieuw pand aan het Kerkplein en toverde het om in De Pimp.