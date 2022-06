OM eist taakstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk Havelte

Hij reed op die ochtend met zijn Mercedes over de N371 van Meppel naar zijn werk in Havelte. De nacht ervoor had hij flink doorgehaald in het café en was pas om drie uur thuisgekomen. Ondanks een korte nacht slapen was hij in zijn auto gestapt. Naar eigen zeggen reed hij honderd kilometer per uur op de weg waar maximaal tachtig kilometer is toegestaan. Kort na een flauwe bocht remde hij te laat voor een Volvo die voor hem reed. Een aanrijding was het gevolg. De Volvo kwam op de kop in de sloot terecht.