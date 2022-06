Wandelduo uit Erica op weg naar Jeruzalem: 'Dit bevrijdt je'

Ze moeten nog even op stoom komen, maar het doel van Barry Gepken en Monique de Haas uit Erica blijft staan: een pelgrimstocht van 5.000 kilometer maken naar Jeruzalem. Vorige week begonnen ze aan de wandeling met hun hond Maurice, inmiddels heeft het duo het Nederlandse grondgebied verlaten en bevinden ze zich in het Duitse Emsland.

"Het eerst stuk is wel pittig", geeft Gepken toe. "Je moet even wennen, maar nemen de tijd zodat ons lichaam hieraan kan wennen. De spieren doen wel even zeer 's avonds, maar we zijn net als een diesel."

Nachtelijke stortbui

De verwachting is dat het tweetal zeker een half jaar nodig heeft, voordat Jeruzalem wordt bereikt. Maar in de paar dagen die erop zitten, hebben Gepken en De Haas al het een en ander meegemaakt. "Vannacht hebben we heerlijk geslapen bij een kennis, maar de nacht ervoor sliepen we in een tentje. Toen kregen we te maken met een flinke stortbui, waar we wakker van werden. Dan weet je direct waar je aan toe bent", lacht Gepken.

De wandeling naar Jeruzalem is een lang gekoesterde wens van hem. "Ik heb wel eens voor de gek gezegd: 'Als je een echte kerel bent loop je naar Jeruzalem'. Dat proberen we nu te doen.", zei hij al eerder in gesprek met RTV Drenthe.

'Je komt helemaal los'

Maar er zijn meer motieven, legt de Drent uit. "De pelgrimstocht naar Jeruzalem is echt iets van vroeger, en ik ben een traditieman. Het is ook een avontuur waar een stukje bezinning bij komt. Je loopt je kop helemaal leeg. Dit bevrijdt je. Tegen andere mensen met problemen zeg ik ook: wandel in de natuur. Vooral na een aantal dagen kom je helemaal los."

En ook al wordt Jeruzalem niet bereikt, zijn Gepken en De Haas voldaan. "Dit pakt niemand ons af. Onderweg zijn, dat is het hele verhaal. We zien het gewoon wel."