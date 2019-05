​Eis: drie jaar cel voor drugshandel in Hoogeveen

Voor handel in soft- en harddrugs in Hoogeveen is tegen een 32-jarige Hoogevener een celstraf van drie jaar geëist. De officier van justitie eiste tegen een 33-jarige zwager van de man uit Nieuweroord een werkstraf van honderd uur en een maand cel voorwaardelijk. Zijn rol als 'assistent' was een stuk kleiner.

Buurtbewoners trokken in augustus bij de wijkagent aan de bel. Er werd gedeald vanuit een huis aan de Prins Hendrikstraat. De politie kreeg ook anonieme meldingen binnen over drugshandel in die straat. Een onderzoek volgde. Er werd geobserveerd en telefoons werden getapt.Kort voor de inval op 27 november hing de politie een camera bij de woning op. De camera legde vele korte bezoeken door drugsgebruikers, die bij de politie bekend zijn, vast. Tijdens de inval vonden de agenten een cocaïne, heroïne, hasj en hennep.De 32-jarige Hoogevener heeft zelf een ernstig verslavingsprobleem. Hij komt sinds zijn 19e met justitie in aanraking. Zijn strafblad is fors. "Een droef verhaal", zei de officier van justitie. De Hoogevener was net op vrije voeten toen hij aan het dealen sloeg.Het dealen heeft volgens justitie acht maanden geduurd. De man bekende uiteindelijk, maar voor een kortere periode. De officier vindt dat de man ruim 32.000 euro heeft verdiend en aan de staat terug moet betalen.Volgens de verdediging is de straf buitenproportioneel en het bedrag een 'willekeurig bedrag'. De draagkracht ontbreekt om dit bedrag te kunnen betalen, zei de advocate. "Om dit te kunnen betalen is de kans aanwezig dat hij een dealer voor de staat wordt."De rechtbank doet over twee weken uitspraak.