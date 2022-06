De Wolden en Hoogeveen zien geitenstop in Drenthe niet zitten

Uit eerder onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) blijkt dat mensen in een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen verhoogde kans op longontsteking hebben. Sinds 2018 wordt onderzocht waarom dit zo is. De onderzoeksresultaten worden in 2024 verwacht, het onderzoek liep vertraging op in coronatijd.

De provincie wil nu een tijdelijke geitenstop invoeren. Volgens De Wolden en Hoogeveen is dat onwenselijk, omdat er nog 'geen harde relatie is aangetoond tussen geitenhouderijen en gezondheidsklachten'. Daarbij wijzen de gemeenten erop dat de onderzoeken gedaan zijn in gebieden waar meer geitenhouderijen bij elkaar zitten. "De vraag is dan ook of dit ook geldt in minder geconcentreerde gebieden, zoals Drenthe." In De Wolden zijn vijf houderijen, in Hoogeveen twee. "Aanvullend onderzoek zal hier wellicht inzage in geven, maar op dit moment is dit nog niet aangetoond", aldus de gemeenten.