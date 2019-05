Op sokken en sandalen in Zuidwolde

Vele cursussen worden er gegeven: van talencursus tot fotografie, van knutselen tot kalligraferen. Dit alles onder leiding van welzijnswerkers, vers van de sociale academie.Met een herkenbaar uiterlijk: spijkerpak, lang haar, een wilde baard. "En een Afgaanse jas," weet Albert Haar (69) die zelf zijn loopbaan in Zuidwolde begon als welzijnswerker. "Nee, ik had een namaak bontjasje, ook hartstikke hip". lacht hij.We lopen samen door de tentoonstelling in museum de Wemme in Zuidwolde. "'Op sokken en sandalen' is de naam van de expositie. Een feest der herkenning", meent Haar, die ook een deel van de tentoonstelling hielp inrichten."We wilden als welzijnswerkers de mensen zelfredzaam en bewust maken, zelfstandig denkend, onafhankelijk van de zuilen die eerder nog het leven bepaalden. Mensen die elkaar eerder in de kerk ontmoetten konden nu in het buurthuis terecht. Er werd gesjoeld, maar ook gediscussieerd. Hier ratelde de stencilmachine, want de mensen waren mondig geworden en voerden actie."En ja, in de tentoonstelling staat een heuse stencilmachine en hij doet het nog ook.Allerlei facetten van het buurt-, welzijns en opbouwwerk worden getoond. Er is een garage-afdeling voor de vrouwen, de mannen staan met gebloemde schorten in de keuken."Wat de conservatieve Drentse dorpelingen daarvan vonden? Dat kun je zien; kijk op deze oude foto zie je een hele verzameling Zuidwoldiger mannen samen bij de kookcursus, ziet er gezellig uit toch?"Albert Haar denkt dat het welzijnswerk goed werd aangenomen in zijn dorp Zuidwolde, omdat de nieuwlichters uit de eigen geledingen kwamen. "Ik was zelf een boerenzoon die op de sociale academie terechtkwam. Ik sprak de taal van het dorp. Net als andere voortrekkers zoals Marga Kool en Frens Wemmenhove destijds. We waren geen betwetende buitenstaanders, zoals in andere dorpen soms wel het geval was."