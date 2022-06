Ophokplicht voor pluimvee in Drenthe opgeheven

De ophokplicht voor Drentse pluimveebedrijven wordt per direct opgeheven. Dat schrijft landbouwminister Staghouwer aan de Tweede Kamer. Het risico op een vogelgriepbesmetting is de laatste drie weken genoeg gedaald, zeggen deskundigen die de minister adviseren.

Al maandenlang geldt een ophokplicht in Nederland. Hoewel de vogelgriep de afgelopen week toch nog opdook in Nederland, wil de minister de pluimveebedrijven "perspectief bieden". De ophokplicht wordt niet landelijk opgeheven, maar alleen in regio's die grenzen aan Duitsland én een deel van Noord-Brabant.

'Maatschappelijke wens'

Staghouwer zegt dat hij onder andere dierenwelzijnsaspecten, de financiële schade voor de bedrijven en de maatschappelijke wens om een sector in Nederland te hebben, "waar kippen gedurende in elk geval een bepaalde periode buiten kunnen scharrelen", in zijn beslissing heeft meegewogen.

Voor de regio's die niet aan de landsgrenzen liggen, is het risico op besmettingen nog te hoog om de ophokplicht in te trekken. Die plicht geldt sinds 26 oktober 2021. Andere maatregelen die naast de ophokplicht zijn ingesteld voor de sector, zoals het verbod op wedstrijden en tentoonstellingen, blijven nog voor het hele land gelden.

'Dit zag ik even niet aankomen'

Pluimveehouder Mariska Oving uit Odoornerveen is blij verrast met dit nieuws. "We hadden hier al een paar keer om gevraagd. Drenthe is vogelgriepvrij gebleven en er waren ook lang geen uitbraken in Groningen en Friesland. Maar na besmettingen op andere plekken in het land bleef de ophokplicht toch van kracht."

Ruim een week geleden sloeg het vogelgriepvirus nog toe in Biddinghuizen, dus Oving had met deze stap van de minister geen rekening gehouden. "Na de besmetting in Biddinghuizen dachten we dat het niet zou gaan gebeuren, dus dit zag ik even niet aankomen", zegt ze blij.