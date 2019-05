Groep 8-leerlingen in Westerveld hebben vervelende gesprekken voor de boeg

Er is een fout gemaakt in de Eindtoets, een digitale toets die in april bij alle leerlingen uit groep 8 het niveau bepaalt voor de middelbare school.



De leraar geeft iedere leerling eerder in het schooljaar ook een schooladvies. Dat is een beoordeling die tegenwoordig zwaarder telt dan het resultaat van die toets.



Toch wordt een schooladvies nog wel eens aangepast, maar alleen als blijkt dat een leerling het bij de Eindtoets een stuk beter heeft gedaan. Het ministerie zegt dat in 8 procent van de gevallen het schooladvies verandert.



Van de Eindtoets is de Cito-toets de bekendste aanbieder. Daar zijn geen fouten ingeslopen. Maar bij IEP Eindtoets, ROUTE 8, DIA-eindtoets of AMN-toets heeft een onafhankelijke expertgroep wel verkeerde berekeningen losgelaten.

"Dit is heel vervelend. Je krijgt teleurgestelde ouders en kinderen", zegt Jan Scholte Albers, bestuursvoorzitter bij Stichting Talent Westerveld. Eerder vandaag werd bekend dat er een fout is gemaakt in de eindtoets van zo'n 20.000 leerlingen in Nederland.Alle negen scholen van Stichting Talent Westerveld maken gebruik van de ROUTE 8-toets, dit is een van de toetsen waaruit een verkeerd schooladvies kwam. "Scholen geven een advies, door uitkomsten van de toets kan een advies worden bijgesteld", legt Scholte Albers uit. Dat betekent niet automatisch dat de adviezen voor de leerlingen ook hoger zijn uitvallen, want juist het oordeel van de leerkracht weegt ook zwaar.Meteen na het horen van het nieuws deed de bestuursvoorzitter een kleine steekproef onder zijn scholen. "Bij een kleine school waar vijf leerlingen de toets deden, moet er van twee kinderen het advies worden bijgesteld. Bij een andere school is dat vijf van de achttien. Dat worden vervelende gesprekken, als je bijvoorbeeld hoort dat je kind toch niet naar de havo kan, is dat niet fijn."Scholte Albers ziet al reacties voorbij komen uit andere delen van het land, waar soms een halve klas een te hoog advies kreeg uit de toets. "Voor leraren is dat ook heel vervelend, die kunnen gaan twijfelen aan hun eigen inschatting."