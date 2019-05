Waar kun je donderdag stemmen voor het Europees Parlement?

Waar kun je donderdag in Drenthe je stem uitbrengen voor de verkiezingen van het Europees Parlement? In heel ons land zijn ruim negenduizend locaties. Ook in Drenthe is er genoeg keus.

De stembureaus zijn, net als bij de verkiezingen voor de provincie, de gemeente of de Tweede Kamer, geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Je stemt voor het Europees Parlement. Dat doe je samen met een paar honderd miljoen andere Europeanen. Ook de Britten gaan donderdag naar de stembus. Andere landen doen dit op vrijdag, zaterdag of zondag.Maar waar kun je dan stemmen? Bekijk het op de kaart hieronder.Om echt iedereen de kans te geven zijn of haar stem uit te brengen zijn steeds meer gemeenten zich bewust van hulpmiddelen die ze moeten inschakelen om bijvoorbeeld visueel beperkten de stemhokjes in te krijgen.Speciaal voor slechtzienden heeft de gemeente Coevorden een extra service aangeboden op de website. Zij hebben een gesproken kieslijst beschikbaar. Via de website kunnen blinden en slechtzienden voorgelezen worden en op basis daarvan kunnen zij een keus maken op wie ze gaan stemmen. Daarnaast zijn op aanvraag braillelijsten beschikbaar en kunnen mensen in het stemhokje hulp krijgen.Ook de gemeente Noordenveld vindt het belangrijk dat iedereen die mag stemmen, dit ook zelfstandig kan doen. De gemeente maakt het tijdens deze verkiezingen voor mensen met een visuele beperking mogelijk om zelfstandig hun stem uit te brengen. Op het stembureau in het gemeentehuis in Roden komt een speciale ‘stem-mal’ met sound box.