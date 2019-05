Siekman, Klok, Gronsveld en Warmolts vertrekken bij FC Emmen

De huurlingen Sven Braken, Reuven Niemeijer en Andrej Lukic keren terug naar respectievelijk NEC, Heracles en Sporting Braga.Bovendien neemt de Drentse club afscheid van Delano Grootenhuis, Kasper Oldenburger, Rob Deiman en Emil Bijlsma. Die laatste verkast naar vv Hoogeveen.Siekman doorliep de jeugdopleiding van FC Emmen en maakte zijn debuut in de hoofdmacht van de Drentse club in het seizoen 2009/2010. Daarna speelde hij drie seizoenen bij HHC om in de zomer van 2013 weer terug te keren op de Oude Meerdijk. In alle seizoenen bij FC Emmen maakte de verdediger 23 goals in competitieverband.Gersom Klok maakte in de zomer van 2016 de overstap van HHC, dat toen nog in de topklasse speelde. De verdediger, die in het kampioensjaar reserve-aanvoerder was, scoorde in drie seizoen één competitietreffer.Stef Gronsveld kwam in 2016 over van Feyenoord, maar raakte in de voorbereiding op zijn eerste seizoen in Emmen geblesseerd. Die blessure hield hem het hele seizoen aan de kant. Iedereen had de verdediger al afgeschreven, maar Gronsveld kwam sterk terug en speelde een prima rol in de slotfase van het promotiejaar van de Drentse club. Dit seizoen kwam Gronsveld tot 12 wedstrijden.Stephen Warmolts kwam kort na de start van het huidige seizoen naar Emmen. De Drent kwam op amateurbasis en hoopte zich in het eerste (en dus ook naar een contract) te spelen. Dat lukte niet. Warmolts werd captain van het tweede, waarmee hij twee weken geleden kampioen van Nederland werd.