Lekkages Drents Museum eisen tol: plannen voor groot onderhoud en uitbreiding van 3 miljoen euro

Het Drents Museum is aan groot onderhoud toe. Daar is meer dan 3 miljoen euro voor nodig. Het museum kampt namelijk al jaren met lekkages en vochtproblemen.

Daarbij kijkt de provincie naar andere middelen om de investering te bekostigen. Zo wil de provincie rijksmonument Huize Tetrode in Assen gaan verkopen en het geld daarvan gebruiken voor het museum. Ook is de provincie in overleg met de aannemer, die verantwoordelijk was voor de verbouwing in 2011, over de aansprakelijkheid ten aanzien van de vochtproblematiek. Daarnaast wordt gekeken naar een toekomstige regeling van Den Haag voor het verduurzamen van vastgoed.