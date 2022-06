Man rijdt door rood en botst op scooterrijdster in Assen: taakstraf geëist

Tegen een 65-jarige man uit Groningen is vandaag in de rechtbank van Assen een taakstraf van 90 uur en een half jaar voorwaardelijke rijontzegging geëist.

Hij veroorzaakte op 14 juni vorig jaar even voor negen uur in de ochtend een ongeval met voor een jonge scooterrijdster (19) zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Groningerstraat met de Europaweg-Noord in Assen.