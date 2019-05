Patiënten enthousiast over speciale daglichtkamer WZA

Voor de nieuwe behandeling wordt de huid van de patiënten ingesmeerd met een zalf. In de speciale kamer worden de onrustige cellen daarna bestreden met meerdere lampen die het daglicht nabootsen. De zalf heeft namelijk licht en warmte nodig om zijn werk te kunnen doen. Elke patiënt verblijft twee uur in de daglichtkamer. De daglichtbehandeling is volgens dermatoloog Wim Venema volledig pijnloos.De uit Zeijen afkomstige Jansen is blij met de speciale kamer in het WZA. "Ik kom hier al meer dan acht jaar. Het begon met een plekje op mijn voorhoofd en sindsdien onderga ik elk half jaar een behandeling", vat hij zijn patiënthistorie samen. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van een methode met oudere lampen. "Dat was pijnlijk. Het prikte en ik kreeg schilfers op mijn hoofd."Daarna werd overgestapt op een behandeling met daglicht. "Dat was heel prettig. Maar je bent daarbij afhankelijk van de weersomstandigheden", legt Jansen uit. "Het kan om één uur prachtig weer zijn, maar om twee uur gaat het misschien wel regenen. Dan heeft de behandeling dus geen zin gehad."Door de speciale kamer met daglichtlampen kan het WZA patiënten het gehele jaar door behandelen. "Ik ken Wim Venema nu al jaren en weet dat hij enorm vooruitloopt in de wereld op het gebied van de behandeling van huidkanker", prijst Jansen zijn dermatoloog. "Dit is baanbrekend, efficiënt en effectief."Jansen vindt het niet spannend om gebruik te maken van de nieuwe methode. "Ik moet alleen zien dat ik de twee uur onder de daglichtlampen doorkom", lacht hij. "Gelukkig heb ik tijdschriften bij de hand."