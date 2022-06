Landhuis Overcingel wordt trouwlocatie en B&B

Het herenhuis op landgoed Overcingel in Assen wordt verbouwd tot woning, trouwlocatie en Bed & Breakfast. Stichting Het Drentse Landschap, eigenaar van het landgoed, begint in 2023 met de verbouwing.

Het monumentale landhuis tussen de binnenstad en het station van Assen werd gebouwd in 1777-1778. Sindsdien was het in bezit van de familie Van Lier, tot het overlijden in 2019 van eigenaar Henk van Lier Lels. Zijn nazaten droegen het beheer over aan Stichting Het Drentse Landschap in overtuiging dat het landgoed, naar de wens van hun (groot)vader, zo het beste bewaard zou blijven.

De afgelopen jaren is het landhuis bewoond geweest door Jermo Tappel, monumentenadviseur en gebouwenbeheerder bij Het Drentse Landschap. De stichting zocht ondertussen naar een bestemming voor het huis.

Drie functies

Die bestemming is er nu. "Het huis krijgt drie functies", vertelt Frank van der Velden, hoofd erfgoed bij Het Drentse Landschap. Op de eerste verdieping van het pand komt een woning. Ook wordt het mogelijk om in andere delen van het landhuis te overnachten. Stellen kunnen elkaar straks het ja-woord geven tijdens kleinschalige trouwceremonies en er kunnen vergaderingen en andere bijeenkomsten worden georganiseerd. De bewoner krijgt het pand in beheer en exploiteert de B&B en andere ruimtes. Ook blijft het huis gedeeltelijk toegankelijk voor bezoekers.

Verwachte kosten

De verwachte kosten van de verbouwing liggen rond de 1 miljoen euro. De financiering is bijna rond. Onder andere de provincie Drenthe heeft een subsidie toegekend. "We moeten nog een gat van ongeveer 150.000 euro vullen. Hier gaan we de komende tijd mee bezig", aldus Van der Velden.

Aan de inrichting van het herenhuis kan niet veel worden veranderd. "We gaan het renoveren en verduurzamen. Het is een rijksmonument, dus de werkzaamheden dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden met behoud van historische elementen ", legt Van der Velden uit. De verbouwing is naar verwachting eind 2023 of begin 2024 klaar.

Veel animo