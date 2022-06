Antje Buursma-Backx (95), bekend van Oorlogsdagboek van Drenthe, overleden

Oorlogsoverlevende Antje Buursma-Backx uit Assen is op 95-jarige leeftijd overleden, meldt het Drents Archief op Facebook. Haar persoonlijke verhaal stond centraal in het educatieve programma 'Het Oorlogsdagboek van Drenthe', uitgebracht door het Drents Archief en Onderduikersmuseum De Duikelaar.

De verhalenreeks gaat over vijf mensen die de oorlog meemaakten. Het zijn verhalen over onderduiken, joden, maar ook over de NSB.

Bijvoorbeeld het verhaal van Antje, die 12 jaar oud was toen de oorlog uitbrak. Haar vader was NSB'er. "Ineens was ik niet meer welkom bij vriendinnen. Maar ik wist niet eens wat de NSB was", zei ze eerder tegen RTV Drenthe.