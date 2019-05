SNN: Pot met Europese subsidies voor Noord-Nederland gaat zeker op

Het gaat om Europese subsidies. Geld dat vanuit Brussel komt en bestemd is voor projecten in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Innovatieve projecten in de landbouw bijvoorbeeld. "We maken met z'n allen heel goed gebruik van de subsidies", zo constateert directeur Christien Bronda van SNN. "Zo goed zelfs dat we denken dat we tot en met 2020 al het geld uitgeven. Dan gaat het om een bedrag van zo'n 300 miljoen."Drenthe staat overigens in de ranglijst van provincies ergens onderaan als het gaat om het toegekende subsidiebedrag. Dat is niet zo vreemd volgens Bronda. "Je hebt gebieden met heel veel kenniscentra en universiteiten. Daar gaat heel veel subsidie naar toe. Naar de RUG bijvoorbeeld. Dat is in Friesland en Drenthe minder."Zie hier een overzicht van de beschikbaar gestelde Europese subsidies per gemeente in Noord-Nederland:Kees Sijbenga uit Hoogalen is kippenhouder en akkerbouwer. En dat biologisch. Hij heeft een plan, het kweken van zogenaamde Stropharia paddenstoelen. Die zijn gezond, vertelt Sijbenga, en een mooi alternatief voor de meer bekende champignon en oesterzwam. In Nederland worden de paddenstoelen bijna niet gekweekt.Sijbenga wil ze op een biologische manier kweken. Circulair, zoals hij het noemt. "Ik gebruik eigen stro. Daar groeit de paddenstoel op. Als het klaar is, dan gaat het stro naar de kippen. De kippen pakken daar ook hun voeding uit. Daarna gaat het naar het land als meststof." De paddenstoelen zijn vooral voor de horeca.De bioboer uit Hooghalen heeft voor zijn project Europese subsidie gekregen. "Zonder was het niet mogelijk." Hij moet namelijk verschillende cellen bouwen, zorgen voor een juist klimaat én voor afzet. "De banken willen zekerheid. Die kan ik nog niet geven. En zelf dit project dragen lukt niet. Met deze Europese subsidie lukt het wel. Dan kan ik het ook professioneel opzetten."Het aanvragen van Europese subsidie gaat niet eenvoudig. Eerst moet je een hele stapel vragen door voordat duidelijk is dat je in aanmerking komt voor financiële hulp. Het SNN helpt bedrijven daarbij. Manager Subsidies van SNN, Henk Emmens, beaamt dat: "Je begint met een idee waar je een plan van moet maken. En hoe krijg je de financiering rond? Banken gaan vaak niet mee. Dan komt subsidie in beeld. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Het is per slot van rekening belastinggeld."Emmens is betrokken geweest bij het project van Kees Sijbenga. "Zonder hulp van Europa lukt dit niet." Of er veel projecten mislukken? "Zo'n tien procent", volgens Emmens. "Het kan zijn dat het project mislukt of dat het bedrijf failliet gaat. Maar we zitten er tegenwoordig dichter op en begeleiden bedrijven steeds meer. Het is ook onze verantwoordelijkheid dat het geld in het Noorden blijft. Als het misgaat, moeten we het terugbetalen en dat vinden we zonde."Er is nog steeds subsidie te krijgen voor projecten. En de kans is groot dat deze pot straks leeg is. Het SNN doet ook veel aan voorlichting om de mogelijkheden bekend te maken volgens directeur Bronda. "Ik denk dat er wel wat onbekendheid is over de mogelijkheden. We moeten als SNN veel voorlichting en uitleg geven. Vooral aan het MKB. Dat doen we ook als er een nieuw subsidieprogramma komt."Het plan van bioboer Kees Sijbenga is een mooi voorbeeld van een goed initiatief volgens Henk Emmens. "Dit is mooi. De creativiteit en innovativiteit zitten ook in de landbouw en we zijn blij dat we hierin een bijdrage kunnen doen." Sijbenga zelf denkt over een half jaar aan de slag te kunnen met zijn experiment. "De bouw schiet op. De klimaatbeheersing moet er nog in. En dan kunnen de paddenstoelen er in. Het is hopen dat onze ideeën goed zijn."