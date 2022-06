Ministerie: Eelde en TUI wilden ook 's nachts vliegen

Groningen Airport Eelde en TUI probeerden bij het ministerie de openingstijden (tussen 06.30 uur en 23.00 uur) van Eelde tijdelijk te verruimen, om zo ruimte te bieden voor 25 extra vluchten per week gedurende de zomerperiode. Voor enkele vluchten in de vroege ochtend en aan het begin van de nacht vroeg Eelde ontheffing aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"Het verruimen van de openingstijden naar de vroege ochtend en de nacht kan op korte termijn niet worden vastgelegd in regelgeving. In de praktijk zou dit neerkomen op het gedogen van vluchten", meldt een woordvoerder. "Het is zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijk besluit stand houdt bij de rechter."

Het ministerie was bang dat wanneer een rechter bij een dergelijk besluit zou ingrijpen, dit voor de reizigers nieuwe onzekerheden met zich mee zou brengen. "De reizigers zijn juist gebaat bij duidelijkheid over hun vlucht deze zomer."

Wel kan Eelde volgens het ministerie binnen de openingstijden, tussen 06.30 uur en 23.00 uur, proberen extra vluchten binnen te halen. Het ministerie wil daarover 'graag in gesprek' blijven met de noordelijke luchthaven. Minister Mark Harbers (VVD) is echter niet bereid te sturen, zoals hij eerder aangaf in een Kamerdebat over de kwestie.