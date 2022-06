Tweede Kamer wil dat kabinet boeren meer perspectief biedt

De Tweede Kamer heeft vanmiddag gestemd over 43 veranderingen aan de stikstofplannen van het kabinet. Grote wijzigingen komen er niet, maar de Kamerleden bleken wel gevoelig voor een aantal punten die de boeren hebben ingebracht.

Vrijwel alle partijen stemden voor de motie van GroenLinks voor de uitwerking van de plannen die boeren perspectief voor de toekomst moeten geven. De Tweede Kamer vindt de brief van tientallen pagina's van minister Staghouwer hierover veel te vaag en wil nog voor Prinsjesdag een nieuwe brief met meer duidelijkheid over het toekomstperspectief voor de boeren. Want als ze dan minder mogen boeren, is de vraag wat ze dan wel mogen doen om een boterham te verdienen.

Onderzoek innovatie en meten

Ook roepen boerenbelangorganisaties al jaren dat met technologische innovaties de uitstoot van stikstof kan worden gereduceerd. Een motie van de VVD om te onderzoeken welke innovaties voor welke reducties kunnen zorgen kreeg brede steun. Ook zou er in het onderzoek moeten worden gekeken naar de juridische haalbaarheid. Zo blijken emissiearme stalvloeren minder reductie op te leveren dan verwacht en keurt de rechter die momenteel af.

Een ander punt waar de boeren voor strijden is meten in plaats van beleid maken op basis van modellen. De VVD kwam met een voorstel voor een landelijk dekkend meetsysteem en wist een meerderheid in de Tweede Kamer daarvoor achter zich te scharen.

Provincies aan het roer

De Tweede Kamer staat ook achter het voorstel van het CDA om de provincies de regie te laten nemen in het stikstofbeleid en de inzet van het budget. Dus de provincies mogen zelf bepalen hoeveel ze investeren in innovatie, verplaatsen van bedrijven en opkoop. Opgeteld voor alle provincies moet in 2030 de stikstofreductie 50 procent zijn.

Steun is er ook in de Tweede Kamer voor koplopers in de kringlooplandbouw, zoals biologische boeren. Veel van die boeren zitten in een gebied waar de stikstof met 47 procent moet worden teruggebracht, terwijl deze boeren volgens de Universiteit Wageningen al de helft minder stikstof uitstoten vergeleken met een gewone boer. De oproep is nu om deze boeren te ondersteunen zodat ze hun bedrijven zo veel mogelijk voort kunnen zetten.

Steun voor kabinetsplannen

Moties van kleinere partijen om het vertrouwen in het kabinet op te zeggen en het stikstofbeleid tot nu toe af te keuren haalden het niet. Ook was er geen steun voor het voorstel van de Boer Burger Beweging (BBB) en JA21 om het stikstofbeleid aan te passen. Daarnaast verwierp de Tweede Kamer een motie van BBB en JA21 om naar Brussel te gaan en te vragen of Nederland de Natura2000-gebieden opnieuw mag indelen.

Het is aan het kabinet om te beslissen wat er met de moties gebeurt. De ministers zijn niet verplicht om de moties uit te voeren. Het is ook de vraag in hoeverre het kabinet van mening is dat de wensen van de Tweede Kamer niet al in de stikstofplannen zijn verwerkt.

Wat doet de provincie?

De protesterende boeren bij het provinciehuis in Assen vonden de aanpassingen te mager. Ze vrezen dat de ingediende wijzigingen een doekje zijn voor het bloeden en dat het stikstofbeleid zal worden doorgezet zoals het eerder deze maand werd gepresenteerd. De boeren willen dat de provincie zich openlijk uitspreekt tegen de kabinetsplannen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet wil eerst overleggen met de andere leden van het provinciebestuur voor hij met een reactie komt. Ondanks herhaaldelijke verzoeken kwam hij na de stemmingen in de Tweede Kamer niet naar buiten om de boeren te woord te staan.