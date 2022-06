OM: taakstraf voor tractorbestuurder die dodelijk ongeluk in Wijster veroorzaakte

Het drama gebeurde even voor half twee in de middag. De man uit Nieuweroord reed op die dag voor een opdrachtgever op een tractor. Tijdens zijn werkzaamheden wilde hij vanaf het bouwland via een landweg de rijbaan oprijden. Hij kwam daar in botsing met een motorrijder, een 53-jarige man uit Bruntinge. Die reed op zijn motor op de Westerhaarweg in Wijster en kon de tractor niet meer ontwijken. Hij was op slag dood.