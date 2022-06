Vier maanden cel geëist voor witwassen en vervoeren van harddrugs

Een 39-jarige man uit Eindhoven moet voor het vervoeren van harddrugs in zijn auto en voor witwassen vier maanden onvoorwaardelijk de cel in. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) vandaag in de rechtbank van Assen.

Bij de politie kwam begin vorig jaar een melding binnen over een groene Opel Corsa met een opvallende velg om één wiel. Deze auto zou bij een eerdere beroving in Hoogeveen gezien zijn. De politie had de verdachte al langer op de korrel en kwam de auto via de tip al snel op het spoor.

Drugs

Vanwege zijn eerdere drugs-veroordelingen werd meteen zijn auto doorzocht. Uit de kofferbak kwam zo'n 150 gram heroïne, MDMA en metamphethamine (cristal meth) tevoorschijn. De Eindhovenaar zei tegen de agenten dat de drugs van hem waren. "Voor eigen gebruik", had hij gezegd.

Maar de auto van de man speelde nog een opvallende rol: het voertuig werd rechtstreeks in verband gebracht met een tweetal inbraken in Hoogeveen in januari vorig jaar. Bij een inbraak in een zaadhandel werden vishengelmolens gestolen. Dat gebeurde rond middernacht. De zaak werd daarbij overhoop gehaald. Ook werd er glas van een deur vernield.

Krasloten ingeleverd

Een dag later was een kiosk aan de beurt. De inbrekers lieten ook bij deze inbraak een ravage achter. Ze namen rookwaar en krasloten mee. De gestolen krasloten werden de dag na de inbraak vroeg in de ochtend ingeleverd bij een supermarkt in Assen. Op de parkeerplaats stond op dat moment opnieuw de Groene Corsa met opvallende velg, zo bleek uit camerabeelden.

De serienummers op de gestolen loten correspondeerden met de winkels waar de loten op rollen verkocht worden. Al gauw bleek dat het in dit geval om de gestolen krasloten uit de kiosk ging. Op camerabeelden van de kiosk was te zien dat tijdens deze inbraak twee personen in de zaak waren. Maar heel duidelijke signalementen leverden de beelden niet op.

Auto uitgeleend

De Eindhovenaar had op de dagen van de inbraken en ook bij het inleveren van de krasloten zijn auto 'uitgeleend'. Hij zou niets met de inbraken te maken hebben, had hij eerder op het bureau verklaard. De gestolen krasloten werden wel bij de man aangetroffen.

Ondanks haar twijfel over de inbrekersrol van de Eindhovenaar vond de officier van justitie onvoldoende bewijzen voor betrokkenheid bij de inbraken. "Ik krijg zijn auto wel op die plek, maar de verdachte zelf niet", zei ze.

Bij twijfel moet vrijspraak volgen, en dat is ook wat de officier voor die twee feiten vroeg. Wel vond ze witwassen en het bezit en het vervoeren van harddrugs bewezen. Een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden vond ze passend, omdat hij vaker veroordeeld is geweest voor drugsfeiten.