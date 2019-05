Bijna 14 miljoen naar mfa Zuidwolde: 'Grootste investering ooit voor De Wolden'

Twee jaar geleden bedacht de gemeenteraad dat renovatie of vervanging van de verouderde Wessels Boer-hal een goed moment was om 'een stapje verder te gaan'. Nieuwbouw zou gepaard moeten gaan met een nieuw onderkomen voor het eveneens verouderde ontmoetingscentrum De Boerhoorn waarin ook een toneelzaaltje zit.Het plan voor de multifunctionele accomodatie (mfa) kwam voort uit een discussie die de gemeente voerde met gebruikers en verenigingen. Ook de bibliotheek, een plek voor de welzijnsactiviteiten die nu nog in De Boerhoorn worden gehouden, theatervoorzieningen en fitnessruimtes komen in het gebouw."We hebben de investering goed onderbouwd, goed doordacht en we kunnen het plan met droge ogen financieren", zegt wethouder Jan van 't Zand. "Het leidt niet tot een lastenstijging voor de burger. Dus het ziet er goed uit."De gemeente wil de eerste drie jaar een bijdrage aan de exploitatie leveren. Van 't Zand denkt dat de jaarlijkse last voor de gemeente in eerste instantie stijgt. "Maar die last is beheersbaar. Uiteindelijk denk ik dat je er, in vergelijking met de exploitatielast van de huidige drie gebouwen, uiteindelijk op gaat verdienen. Dat hangt natuurlijk ook af van het aantal activiteiten dat ontstaat en hoe je de horecaomzet daarmee verhoogt."De bibliotheek krijgt minder vierkante meters dan in het huidige gebouw. Toch verhuist de bieb graag naar de mfa. Volgens bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk van Biblionet Drenthe denkt de bibliotheek te profiteren van de grotere toegankelijkheid.Boven de ontmoetingsruimte, op de eerste verdieping, komt een zaal die tot klein theater met 100 tot 150 stoelen kan worden omgebouwd. Eén van de twee sportzalen kan dienstdoen als grotere zaal, met mobiel podium en 350 stoelen.Jan van 't Zand: "Uiteindelijk zullen er mensen moeten zijn die daar een programma bij gaan verzinnen. De theaterfunctie zal zich moeten ontwikkelen. Het zal programmatisch kunnen aansluiten bij wat er in het Gashouder Podium in Dedemsvaart gebeurt. We hebben een uitstekend cultuurplatform in de gemeente. Ik zou zeggen: zie het als een uitdaging en ga ermee aan de slag."De gemeenteraad moet nu nog akkoord gaan met de investering, die door stijgende bouwkosten is opgelopen van 11 miljoen naar 13,6 miljoen euro. En dan hoopt de wethouder dat het gebouw er over twee jaar staat. Een energieneutraal gebouw bovendien.Jan van 't Zand: "We zijn ervan overtuigd dat de multfunctionaliteit een extra waarde heeft. Dat moet groeien. Maar ik zie hier een goed renderend en goed gedragen gebouw ontstaan." Het toekomstbeeld van de wethouder is ook duidelijk: "Ik stel me zo voor dat het hier straks een continue stroom van mensen zal zijn, met dag in dag uit activiteiten."