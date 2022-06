Wat vind jij: Ik houd er rekening mee dat mijn financiële situatie slechter zal worden

Van de bevolking van 15 jaar of ouder ging 30 procent er in het eerste kwartaal van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het komende jaar zou verslechteren. Begin 2021 was dat nog 16 procent. Bij de cijfers wordt ook onderscheid gemaakt in iemands woonsituatie. Huurtoeslagontvangers blijken dan een stuk somberder dan eigenwoningbezitters en overige huurders.