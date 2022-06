LTO Noord-voorman ziet de wanhoop bij de boeren maar roept op tot kalmte

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins vreest dat door snelwegblokkades de steun voor boeren afneemt. De actie waarbij boeren bij het huis van de minister voor een dreigende situatie zorgden, noemt Bruins 'uitermate dom'. "Dat moet snel stoppen."

"Wat op een aantal plekken is gebeurd, kan echt niet. Het helpt ons als boeren ook niet verder, het is uitermate dom dat dat gebeurt", zegt de voorman van de noordelijke afdeling van de Land - en Tuinbouworganisatie (LTO). Hij reageert op gewelddadigheden bij stikstofprotesten van gisteravond in andere delen van het land.

"Het geeft wel aan dat er enorm veel frustratie en wanhoop is in de sector. Daarmee praat ik het niet goed, wat die mensen doen is zeer onverstandig. Dat moeten zij niet doen", zegt Bruins. Volgens hem wordt die oproep gedeeld door boeren onderling. "Ik zie in app-groepen rondgaan: 'We snappen frustratie en boosheid, maar doe dit niet'."

Grenzen overschreden

Tegenstanders van het stikstofbeleid braken gisteravond door een afzetting van de politie bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Ze duwden een politieauto opzij, zodat trekkers de straat in konden rijden. De minister was niet thuis, haar familie wel. Het is de tweede dag op rij dat boeren betoogden tegen het stikstofbeleid bij het huis van de minister. Agenten konden niet direct ingrijpen, omdat zij eerst voor hun eigen veiligheid moesten zorgen.

Volgens de politie zijn bij de actie "duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners", laat de politie op Twitter weten.