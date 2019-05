De Koffiepot hoopt op gemeenteraad om visboer tegen te houden

De broers hebben een brief aan alle raadsfracties gestuurd, waarin zij op een rijtje zetten hoe ze overvallen zijn door de nieuwe indeling van de markt. De betreffende visboer zat eerst op het plein voor de kerk, niet ver van De Koffiepot. Bert en Martin Pastoor schrijven: "Het heeft er alle schijn van dat B&W de verplaatsing en herinrichting van de markt niet volgens de regels ter inzage heeft gelegd of aan belanghebbenden (behalve de marktkooplieden) aangeboden."De gemeenteraad zou er volgens de broers een stokje voor moeten steken. "In Hoogeveen kan het voorkomen dat (...) een visbakoven inclusief statafels naast het terras van een horecagelegenheid wordt toegestaan. Gekker moet het toch niet worden", zo staat in de brief.Dat wethouder Steenbergen onlangs voor de camera van RTV Drenthe aanbood een scherm te plaatsen tussen het terras en de viskraam vinden de broers Pastoor een 'move' waar 'een luchtje aan zit'.Een oplossing van het conflict is volgens Bert Pastoor gemakkelijk te vinden. "Na de herinrichting van de Hoofdstraat komen hier vier bloembakken. Als ze een bloembak minder doen, dan was dit hele verhaal niet nodig geweest. De kraam kan dan tien meter verder staan en dan is het goed. Maar daar is niet echt over nagedacht."De eigenaar van De Koffiepot zegt dat er geen geldende procedure is te vinden op de site van de gemeente. Maar in een brief aan hem van het afdelingshoofd Handhaving 'wordt gezegd dat een zorgvuldig proces is doorlopen'. Bert Pastoor: "De gemeente staat op het punt een besluit te nemen, dus het is even afwachten wat we gaan doen. We kunnen gerechtelijke stappen zetten, maar dat weten we nog niet."In een naschrift bij de brief schrijven Bert en Martin Pastoor dat de gemeente uiteindelijk ook niet gehandeld heeft naar een stappenplan van Rijkswaterstaat. Daarin staat omschreven hoe vergunningverleners rekening moeten houden met bedrijven die geuroverlast veroorzaken, zoals vishandels. Daarbij gaat het om stappen als 'verzamel informatie over geurinvloed op omliggende bedrijven' en 'bepaal of iemand onevenredig in zijn belangen wordt geschaad'. Pastoor: "Helder is dat B&W van Hoogeveen niet volgens deze richtlijn heeft gehandeld!"