KNMI waarschuwt: morgen donder en bliksem en mogelijk hagel

Het KNMI verwacht morgenmiddag- en avond onweersbuien in het Noord- en Oost-Nederland. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

Het Koninklijk Nederlands Metrologisch Instituut (KNMI) verwacht dat dat het de tweede helft van de middag begint met onweren. "Bij deze buien is er plaatselijk kans op windstoten rond 60 kilometer per uur", meldt het weerinstituut. Er wordt veel regen verwacht (30 millimeter in een uur) en ook kan het gaan hagelen. De buien trekken naar het noorden weg.