Eindelijk duidelijkheid: Ter Borch krijgt geen megasupermarkt

Twaalf raadsleden stemden tegen de fullservice supermarkt met tweehonderd parkeerplaatsen en elf raadsleden stemden voor.Door de mogelijke komst van de supermarkt laaien de gemoederen in de wijk Ter Borch al zes jaar hoog op. Er ontstond een actiegroep, een bewonersvereniging, ondernemers kwamen in opstand en er is ook een groep die wél voor een (grote) supermarkt is. Na de beslissing van vanavond hopen zij dat de buurt een kleine supermarkt krijgt.De bewoners van Ter Borch kregen aanvankelijk de belofte dat er geen supermarkt zou komen, omdat er eentje in Groningen-Zuid was gepland. Die opzet ging niet door. Vervolgens werd er zelfs gesproken over twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en in 2016 kwam het huidige plan voor één grote supermarkt op tafel.Het ging om een fullservice supermarkt met een vloeroppervlakte van 3000 vierkante meter. Het plan werd ter inzage gelegd, waarna 106 zienswijzen werden ingediend. Te groot, erg onveilig voor al het schoolverkeer in de buurt, en ten koste van te veel groen, aldus bewoners en fracties.Anderhalf jaar geleden nog stemde een krappe meerderheid van de raad vóór de komst van de megasupermarkt, maar na de gemeenteraadsverkiezingen werden de kaarten opnieuw geschud. Partijen die eerder tegen de komst van een megasupermarkt waren, kregen genoeg stemmen om een (krappe) meerderheid te kunnen vormen.Een nieuwe poging van de projectontwikkelaar om de supermarkt iets kleiner te maken (geen 3000, maar 2500 vierkante meter) mocht niet baten. Ook een motie van de VVD om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn als de grote supermarkt er niet komt, redde het niet.De kans bestaat dat de zaak een juridisch staartje krijgt. Als eerste dreigde actiegroep StopTynaarlo naar de Raad van State te stappen als de megasupermarkt toch doorgaat. Nu wil projectontwikkelaar Bernard Sinnema hetzelfde doen als het plan niet doorgaat. Een procedure bij de Raad van State kan zomaar enkele jaren duren.