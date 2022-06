Meevaller voor Assen: gemeente houdt 10,3 miljoen euro over na 2021

Ten opzichte van de begroting van de provinciehoofdstad is dit bedrag 14,2 miljoen euro gunstiger. In de berekening was er namelijk nog sprake van een tekort van 3,9 miljoen. Dat bedrag zou uit de algemene reserves gehaald moeten worden om zo de begroting sluitend te maken. Tijdens het jaar werd al duidelijk dat het bedrag zou veranderen in een positief saldo van 1,4 miljoen. En dat heeft nog rooskleuriger uitgepakt voor de gemeente.

Dat het bedrag hoger is uitgevallen heeft meerdere reden. Zo is niet het gehele budget ingezet voor de coronasteunmiddelen: 2,5 miljoen euro daarvan is nog over. Een deel wordt achter de hand gehouden voor de toekomst. Het college denkt dat dat bedrag nog nodig is voor eventuele coronategenvallers.