Werkzaamheden Middenveldweg Hoogeveen afgerond

De werkzaamheden rond de Middenveldweg in Hoogeveen zijn klaar. Wethouder Roelof Bisschop haalde vandaag symbolisch de laatste afzetting weg om het project af te ronden.

De afgelopen tien maanden is de Middenveldweg tussen de Toldijk en de A28 flink op de schop genomen. Vooral het vastlopen van het verkeer tijdens de spits was voor de gemeente Hoogeveen een doorn in het oog. Onder andere nieuwe rotondes moeten ervoor zorgen dat het verkeer beter doorstroomt. Ook zijn er nieuwe verkeerslichten geplaatst.