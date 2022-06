Eerste ontdekkingen in archeologisch onderzoek bij hunebed Valthe

Acht studenten van de universiteiten van Groningen en Leiden zijn opnieuw archeologisch onderzoek aan het doen naast hunebed D34 bij Valthe. Na een eerder onderzoek, dat vorig jaar werd gedaan, is gebleken dat de ondergrond nog behoorlijk intact is, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn voor nieuw archeologisch onderzoek.

"De grootste vondst die we nu hebben gedaan past niet in een zakje of een doos. Een deel van de zandheuvel die ooit de grafkamer heeft afgedekt is namelijk bewaard gebleven. En dat was eerst nog onduidelijk", vertelt hoogleraar archeologie Daan Raemaekers, die aangeeft dat er nog verschillende voorwerpen in de dekheuvel zijn achtergelaten. "We hebben bij de ingang veel scherven van een aardewerk-pot gevonden, die we straks op de universiteit in alle rust in elkaar gaan plakken."

Grote stenen met een kuiltjes erin en stukjes vuursteen zijn de andere vondsten. "Het is niet duidelijk waar die kuiltjes voor bedoeld zijn, maar het is veel meer dan een gewone steen. Het is een steen die specifiek door mensen is bewerkt en in de heuvel is ondergebracht", concludeert de professor.

Vervolgonderzoek

Het huidige onderzoek is een stuk dichterbij het monument dan dat van vorig jaar. Raemaekers: "De opgravingsput loopt tegen de stenen van het hunebed aan. Dit terwijl wij vorig jaar op enkele tientallen meters afstand onderzoek deden." Waar het volgens de professor vorig jaar om de omgeving van het hunebed ging, gaat het nu om de oude grafkamer zelf.

Door het huidige onderzoek kunnen de studenten de geschiedenis van de locatie veel beter in beeld brengen. De geschiedenis is namelijk grotendeels onbekend en dat komt omdat het één van de drie hunebedden in Drenthe is die niet is beschermd. "In overleg met de overheden, provincie en gemeente hebben wij voorgesteld om meer kennis op te bouwen over de locatie door opgravingen te doen. Het is aan gemeente en provincie om te besluiten of zij het de moeite waard vinden om het gebied te beschermen."