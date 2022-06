Ruim 2.000 Oekraïners ingeschreven in Drenthe sinds begin oorlog

De gemeente waar de minste Oekraïners zijn ingeschreven tot 20 juni is De Wolden, daar meldden zich 53 mensen uit het Oost-Europese land. Dat komt omgerekend neer op 21,6 per 10.000 inwoners. In Emmen zijn dat er 35,7, maar verhoudingsgewijs herbergt Meppel de meeste nieuwkomers uit Oekraïne. In die gemeente zijn er per 10.000 inwoners 78,5 onlangs uit Oekraïne overgekomen.