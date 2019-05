Djammen: Singer-songwriter Hannah Mae schrijft muziek met Ilse DeLange

Ze schrijft nu samen met haar grote voorbeeld muziek.“Ik heb eigen liedjes opgenomen bij mijn gitaarleraar Jeff Zwart en die liedjes hebben we naar Daniël Lohues gestuurd. Die was helemaal enthousiast. Dat was heel erg leuk”, vertelt Hannah Mae opgewekt. Maar daar stopt het verhaal uiteraard niet. “Hij heeft het naar Ilse DeLange gestuurd en die was ook heel enthousiast.” Daarna vervolgt ze ietwat geheimzinnig: “Daar gaan jullie binnenkort misschien meer over horen.”“De ene keer heb ik gewoon een melodie in mijn hoofd en dan denk ik: hier moet ik mee aan de slag”, duidt de twintigjarige muzikante het creatieve proces. “Dan pak ik gelijk mijn gitaar erbij en dan schrijf ik er een tekst bij. Soms heb ik ineens de tekst in mijn hoofd en dan denk ik: daar moet een melodie bij.”Het schrijven van nummers is een mooi proces vindt ze. “Het gaat soms iets over wat ik zelf meegemaakt heb, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar, dat zijn meestal wel de mooiste liedjes.”Hannah heeft komende maanden nog een aantal optredens gepland staan én ze gaat dus nog wat leuks doen met haar grote idool. “Ik ga sowieso schrijven met Ilse DeLange. Er komen nog heel veel leuke dingen aan, maar ik kan nog niet precies zeggen wat allemaal.”“In ieder geval veel nieuwe nummers schrijven en met veel nieuwe mensen samenwerken en gewoon lekker veel spelen.”Hannah schrijft niet alleen met Ilse DeLange en Daniël Lohues muziek, maar deelde onlangs ook op haar Facebookpagina met Stephanie Struijk muziek te schrijven.