Spijkers geslagen in balen kuilvoer bij Roden: 'Koeien raken dodelijk gewond van spijkers in het voer'

De balen kuilvoer stonden op een weide aan de Hullenweg in Roden. "Het staat midden op het veld", vertelt boerin Van Wijk. "Ik kan me niet voorstellen dat dit door kwajongens is gedaan. Je loopt hier niet zomaar even langs." Daarnaast is het volgens haar lastig om spijkers door het stevige plastic heen te slaan.Doordat spijkers in de balen zijn geslagen, kan het kuilvoer nu bedorven zijn. Van Wijk geeft in haar bericht aan alle balen met een metaaldetector te moeten controleren."Die balen zijn het ergste niet. Maar als we hier niet achter waren gekomen en de koeien dit hadden opgegeten, dan was de ramp voor de dieren niet te overzien." Er is misschien geen sprake van grote materiële schade, maar het houdt boer en boerin Van Wijk wel bezig. "Je vraagt je toch af waarom mensen dit doen."Overigens is het niet het zo dat het kuilvoer goedkoop is. "We zijn biologisch, dus het voer is daardoor schaarser en duurder. Het gaat al snel over tachtig euro per baal." Maar dat staat volgens hen niet in verhouding met de schade die het bij de koeien toe had kunnen brengen. "Het gaat niet zo zeer om de waarde van de koeien, maar dat iemand je koeien een ellendige dood bezorgt. Dat is wat ons zo verdrietig maakt."Er is aangifte gedaan.