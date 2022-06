Kap teruggeplaatst op molen Nijeveen: 'Commentaar hebben we genoeg'

Hij is bijna weer compleet. Molen De Sterrenberg in Nijeveen heeft een flinke opknapbeurt gehad. Vandaag werden de kap en windroos teruggeplaatst. Met groot materieel wordt de molenkap van 14.000 kilo heel voorzichtig naar boven getakeld.

"Super spannend. Maar zijn we blij mee, want het heeft lang genoeg geduurd", zegt een opgeluchte Arend Bijker. De molenaar van Nijeveen kan binnenkort weer aan de slag. Woensdagmorgen werd de molenkap en windroos teruggeplaatst, nadat ze waren verwijderd voor grondige renovatie. "Daardoor stond hij vanaf november stil, en wij daardoor ook. Werkloos en onthoofd", lacht Bijker.

De operatie is soepel verlopen dankzij de goede hulp. Er waren professionele molenbouwers aanwezig. "Die doen niets anders dan molens restaureren en bouwen. Echt vakmensen", aldus Bijker, die ze wel behoorlijk op de vingers keek. "We hebben commentaar genoeg, maar krijgen overal goede uitleg over. Dat zit wel goed. Ze gaan er gelukkig zuinig mee om."

Afstellen en afregelen

Collega-molenaar Martin Martens is blij voor het dorp Nijeveen dat de operatie nu bijna voltooid is. "De mensen kijken toch tegen een kale molen aan. Regelmatig liepen ze hier binnen met vragen wanneer het nou eens klaar was. Het leeft dus enorm." Toch is hij blij dat alle tijd genomen is om het rustig en beheerst uit te voeren. "De molenkap weegt ruim 14.000 kilo. Je kunt je haast niet voorstellen dat ze vroeger ook molens bouwen. Dit is een enorm gewicht. Gelukkig hadden we een grote kraan en kundige molenbouwers. Alles is goed gegaan."

Komende dagen worden de wieken geplaatst. Dan volgt een periode van afstellen en afregelen, waar de molenaars nog wel een tijdje zoet zullen zijn. "Over drie of vier weken zal hij weer op volle toeren draaien", besluit Bijker.

200 jaar oud