'Bert en Ernie' slaan weer toe tijdens de TT

'Bert en Ernie' hebben ook dit jaar het TT Circuit weer om de tuin geleid. Sinds enkele jaren bedenken de twee creatieve opbergplekken voor hun bier.

Dit jaar bleken ze voorafgaand aan de races bier te hebben verstopt in een vogelhuisje achter een van de tribunes. Tijdens de TT halen ze hun (inmiddels goed lauwe) bier er weer uit. "Gefeliciteerd, jullie hebben de verstopplek van 2022 gevonden", schrijven 'Bert en Ernie' op een briefje dat achtergelaten is in het vogelhuisje.

Ook doen ze nog een oproep aan het circuit. "Geef de kasten weer een mooie nieuwe bestemming, zodat de verre familie van Pino er ook nog wat mee kan doen."

Niet hun eerste ludieke actie

'Bert en Ernie' - die anoniem willen blijven - plaatsten in 2019 een elektriciteitskast rond de TT-baan. Toen het terrein na de races werd opgeruimd, kwam men de kast tegen. Opmerkelijk, vond het TT Circuit, want zulke kasten heeft het niet. Ook daarin was een briefje achtergelaten.