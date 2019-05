Dennis Telgenkamp en FC Emmen om tafel over verlenging contract

Ruim 2 miljoen euro tv-geld voor FC Emmen

Siekman, Klok, Gronsveld en Warmolts vertrekken bij FC Emmen

Telgenkamp was voor dit seizoen drie jaar lang de vaste waarde in de hoofdmacht van FC Emmen en in het seizoen 2017/2018 promoveerde hij als aanvoerder met Emmen naar de eredivisie.In de voorbereiding op het voorbije seizoen raakte Telgenkamp geblesseerd en koos Dick Lukkien voor Kjell Scherpen als eerste doelman.Telgenkamp keepte zijn duels voornamelijk in het tweede elftal waarmee hij onlangs kampioen van Nederland werd. Hij speelde in 2018/2019 in twee officiële duels: in de verloren bekerwedstrijd tegen ODIN'59 (verlies) en als invaller tegen FC Groningen. In dat duel kreeg Kjell Scherpen, die naar Ajax vertrekt, een publiekswissel.