Eerste paal van nieuwe As-Soennah Moskee in Assen in de grond

De bouw van de As-Soennah Moskee in Assen is vandaag begonnen. Met drie man sterk werd de eerste paal in de grond geboord. Dat gebeurde onder leiding van burgermeester Marco Out en de imam van de moskee.

Veel felicitaties kwamen op moskeevoorzitter Mohamed El Mourabit af nadat het officiële startsein voor de bouw werd gegeven. Het is een feestelijke bijeenkomst voor het bestuur, dat al jaren zit te wachten op een nieuwe moskee. "We zijn heel blij dat het eindelijk gaat gebeuren", vertelt de trotste voorzitter.

Nog geld nodig

Het eerste geld voor het nieuwe gebouw is al binnen, zegt El Mourabit, die daarbij hulp kreeg van vele donaties. Als de basis staat, wordt gekeken naar de rest. "Dan komt ook het resterende bedrag naar boven wat nodig is voor de afbouw."

Of dat bedrag op tijd bij elkaar is, daar maakt de voorzitter zich nu nog niet druk om. "Anders moeten we het inrichten van de moskee even uitstellen totdat er genoeg geld is. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze gemeenschap daarbij gaat helpen en dat het goed gaat komen."

Het nieuwe gebedsgebouw krijgt onder meer gescheiden gebedsruimtes voor mannen en vrouwen, een algemene bezoekersruimte en een moderne waskamer, zo is de bedoeling. Buiten komt een decoratieve minaret te staan. Daaruit klinkt overigens geen gebedsoproep, meldt het moskeebestuur. In totaal is daar ongeveer een miljoen euro voor nodig.

Donatie van de protestantse kerk

Een van de financiële bijdrages die al zijn geleverd, kwam uit onverwachte hoek. Stadspredikant Bert Altena van de Protestantse Kerk overhandigde namelijk een cheque. "Tijdens de Hemelvaart-collecte komen we altijd samen tot een collectief doel om geld aan te geven. Dit jaar was het idee om het bedrag op de moskee te bestemmen."

In totaal is er met deze collecte 363,62 euro opgehaald. De stadspredikant vindt het vooral belangrijk om met alle geloven en culturen samen te werken. "Het is uniek voor Assen dat er hier een eigen moskee wordt gebouwd. Wij voelen ons verbonden met andere religies en culturen. En vinden het belangrijk om samen te werken aan de verbindingen in de stad."

Ook kwam er tijdens het feestelijke moment nog een cheque binnen van kringloopwinkel Het Struunhuus.

'Anders stonden we op straat'

Tot de nieuwe moskee klaar is, gebruiken de moslims een pand op industrieterrein De Lauwers. Daar zijn ze op dit moment ontzettend blij mee, zegt El Mourabit met een grote glimlach. "Anders hadden wij op straat gestaan. We zijn heel blij met de tijdelijke ruimte, en ook met de eigenaar die ons deze kans heeft gegeven. Daar zijn wij ontzettend mee geholpen. Voor nu zitten we daar goed, maar we kunnen natuurlijk niet wachten tot de nieuwe moskee klaar is."

De basis daarvan moet, als alles meezit, in januari of februari 2023 klaar zijn. El Mourabit hoopt dat in de zomer van 2023 de eerste gebeden klinken vanuit het nieuwe gebouw.