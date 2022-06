Rechtse fracties Emmen verbolgen over stikstofmaatregelen: ‘Onbespreekbaar dat boeren moeten stoppen’

Boeren die door de in Den Haag voorgenomen stikstofmaatregelen moeten stoppen: dat kan absoluut niet. De Emmer fracties van de VVD, het CDA, de PVV en Forum voor Democratie (FvD) trekken daarom een streep in het zand. Eerst moet er meer onderzoek en metingen worden gedaan, voordat er zulke vergaande maatregelen worden getroffen, vinden zij.

Op 10 juni kondigde minister Christianne van der Wal vergaande maatregelen aan om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. In ruim 130 gebieden in Nederland moet die met 70 procent omlaag ter verbetering van de natuur. Een mogelijk gevolg is dat agrarische ondernemers onder meer rond natuurgebied Bargerveen hun bedrijf moeten opheffen of verplaatsen. Onbespreekbaar, aldus de vier fracties.