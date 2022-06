Motie VVD Emmen: ‘Laat de bloemenklok staan’

De bloemenklok in de Hoofdstraat van Emmen moet blijven waar hij staat, vindt de VVD. Het omvangrijke uurwerk staat momenteel op een plek waar een extra entree naar het Rensenpark is bedacht. Mogelijk moet de klok daarom wijken. De liberalen willen daar niets van weten.

De bloemenklok werd in 1978 als eerbetoon aan de Emmer wethouder Roelof Zegering Hadders geplaatst bij het verdwenen busstation bij het Marktplein. In 2014 volgde een verplaatsing naar de huidige plek, vlak naast Villa Lindenhof. Dit markante huis heeft nog als woning gediend van de wethouder.

Al in 2019 liet wethouder Jisse Otter weten dat er plannen zijn voor een extra ingang naar het park. Voor onder meer evenementen zou dit logistiek gezien een uitkomst zijn. De plannen voor de ingang kwamen dit voorjaar opnieuw ter sprake vanwege de verbouwing van het Biochron tot nieuw onderkomen voor het Centrum Beeldende Kunst.

De VVD sorteert met een motie alvast voor op het lot van de klok. "Mocht een tweede ingang nodig zijn voor het Rensenpark, er ook om de klok heen gelopen kan worden", stelt fractievoorzitter Patrick de Jonge droogjes vast. Bovendien heeft Zegering Hadders in zijn veertigjarige loopbaan als wethouder veel betekend voor Emmen. "Hij is van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van Emmen." Bovendien is de klok enkele jaren geleden pas geplaatst, dus nu weer verwijderen staat in de ogen van de VVD gelijk aan kapitaalvernietiging.

Toekomst Rensenpark

De VVD hamerde er verder op dat het college spoedig werk maakt van het al vorig jaar in het vooruitzicht gestelde herijking van het Rensenpark. Er is in de tussentijd nog steeds niets gebeurd.

Het park verkeert deels in verpauperde toestand, terwijl er wel investeringen worden gedaan in oude gebouwen met weinig toekomst. "Er wordt gesproken over forse onderhoudsmaatregelen voor het vastgoed in het park", aldus De Jonge. "Wij hebben het al vaker gezegd: hou het Rensenpark compact, betaalbaar en hou het eenvoudig."