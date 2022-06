Emmer ChristenUnie wil nieuw leven blazen in onderzoek huisvesting cultuurinstelling Facet

De gemeente Emmen moet werk maken van een nieuw onderkomen voor Facet. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeente. De sociaal-culturele instelling is onlangs voortgekomen uit een fusie van de Emmer bibliotheek en De Kunstbeweging. Momenteel huist Facet aan het Noorderplein, maar dat jasje begint te knellen.

Vorig jaar zomer trok de instantie hierover al aan de bel. Volgens directeur Nicole Stiekema vult Facet met gemak een oppervlakte van vier- tot vijfduizend vierkante meter. In hun huidige onderkomen beschikken ze over 3500 vierkante meter. Te krap, aldus Facet, die zelf al een oogje heeft laten vallen op het leegstaande Paviljoenpand aan het Mondriaanplein.

Volgens de ChristenUnie kan Facet bijdragen aan het creëren van reuring in de binnenstad. Daarom wordt het volgens fractievoorzitter Roy Pruisscher tijd dat er serieus onderzoek wordt gedaan naar herhuisvesting en naar welke kosten daar bij komen kijken. Momenteel is er geen geld gereserveerd voor deze stap. Maar Pruisscher vindt dat het tijd wordt om 'concrete stappen' te zetten.

"In het verleden zijn verschillende locaties in het centrum genoemd, maar wat ons betreft is ook het Rensenpark nog steeds in beeld", deed hij alvast een voorzetje. Na onderzoek zouden tegen het einde van dit jaar knopen kunnen worden doorgehakt bij de bespreking van de begroting voor 2023.