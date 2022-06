CDA Emmen pleit voor onderzoek nieuwe raadzaal

Het CDA in Emmen wil dat er onderzoek gedaan wordt naar de komst van een nieuwe raadszaal. Of op zijn minst een nieuwe indeling voor de huidige politieke arena van Emmen, zegt de partij.

"We zitten momenteel drie hoog achter, zo goed als verstopt", aldus fractieleider René Wittendorp. Volgens hem zijn er al tien jaar plannen voor een nieuwe plek, maar wordt het nu eens tijd om door te pakken. "Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En het is de vraag of daar geld tegenover kan worden gezet. Daarom willen we ook eerst een onderzoek."

Mocht een nieuwe zaal niet tot de mogelijkheden behoren, dan is het tweede plan een andere indeling van de raadzaal. Momenteel zitten de raadsleden in twee halve cirkels tegenover het college. Met als gevolg dat sommigen elkaar letterlijk met de nek aankijken. "Bij sommige debatten is het behelpen met het videoscherm. Het bevordert het gesprek niet bepaald." Vandaar dat Wittendorp een zaal waarbij iedereen elkaar recht in de ogen kan kijken meer ziet zitten. D66, ChristenUnie en 50Plus dachten er net zo over. De vier partijen dienden hiervoor dan ook een motie in.