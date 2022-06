Kan afvalwater Schoonebeek miljoenen opleveren? Het zou zo maar kunnen

Over lusten en lasten gesproken. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bekijkt momenteel de mogelijkheid van het injecteren van afvalwater in de bodem bij Schoonebeek. Het Drentse oliedorp hoeft daar niet per se minder van te worden.

Als onderdeel van het proces bekijkt de NAM ook naar compensatiemogelijkheden, die de plaats mogelijk miljoenen kan opleveren.

Zoveel werd duidelijk tijdens een informatieavond in het Drentse oliedorp. Regiodirecteur Simon Vroemen van de NAM verwacht dat er de komende twintig jaar nog minstens 1000 kuub olie per dag gewonnen kan worden uit het veld. "Stel, je doneert 1 euro per keer in een regiofonds, dan praat je in totaal over een bedrag van zeven miljoen euro."

Hij merkt er wel bij op dat er op directieniveau geen dergelijk besluit genomen is. Maar hij spreekt van een reëel bedrag. "Een euro per 1000 kuub is helemaal niet raar."

4,5 ton per dag

Momenteel ligt de oliewinning in Schoonebeek echter stil. Het afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Drenthe werd tot voor kort bij Twente in de bodem gepompt. Na lekkages waarbij een overdaad aan tolueen en koolstofdioxide vrijkwam, ging in januari het slot op de winning.

De NAM verliest momenteel een bedrag van 4 tot 4,5 ton per dag op dat besluit. Hoewel de hoge gasprijzen dat verlies momenteel in zekere mate compenseren, bevestigt Vroemen desgevraagd.

Nieuwe putten

Maar eigenlijk is het nog te vroeg om in dat opzicht te praten over geld. "Het is belangrijk dat Schoonebeek zich eerst uitspreekt over het proces. Onder de aanwezigen tijdens de informatieavond komen twee vragen naar boven: hoe steekt het pompen van afvalwater in de bodem in elkaar en verloopt het, vooral, veilig?

Volgens Vroemen trekt de NAM lering uit de situatie in Twente. Vroemen: "Putten moeten betrouwbaar zijn. Dus we hebben de locaties in de omgeving van Schoonebeek uitvoerig gescand en twee zijn zeer geschikt gebleken voor waterinjectie." Volgens de regiodirecteur zijn er serieuze plannen om er nog twee en mogelijk vier nieuwe putten te boren voor hetzelfde doel. "Het is nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat het er van gaat komen."

Verfverwijderaar

Het is de bedoeling dat deze putten worden uitgerust met dikkere, kunststof buizen. "Dus niet de koolstof exemplaren, zoals in Twente", legt Vroemen uit. "Dus met de beste materialen."

Blijft de vraag of het goed komt met wat er in de bodem verdwijnt. Vroemen onderkent die zorg, maar volgens hem bestaat het injectiewater voor een groot deel uit materiaal dat al in de bodem zit. Zaken als zouten, mineralen en zware metalen komen bij de winning naar boven en moeten weer terug naar waar ze vandaan komen. "Anders verstoor je de bodem."