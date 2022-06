D66: ‘Verzelfstandig zwembad Aquarena in Emmen’

Niet de gemeente maar een ondernemer zou de scepter moeten zwaaien bij zwembad Aquarena in Emmen. Dat vindt D66. "Haal het dagelijks bestuur weg bij het gemeentehuis en geef een zelfstandig bestuur de kans om zelf vrij te ondernemen", aldus fractievoorzitter Joey Koops.

Koops reageert daarmee op de noodzakelijke kostenbesparingen waar het Emmer zwembad voor staat. "De enige mogelijkheden die zij daartoe hebben zijn het ontslaan van personeel, of het omlaag brengen van de watertemperatuur. Beide opties zijn wat ons betreft onwenselijk", aldus Koops. Vandaar zijn rigoureuze voorstel.

Corona

Navraag bij de gemeente leert dat het nieuwe Aquarena sinds de opening in oktober 2019 nog nauwelijks een normaal jaar heeft kunnen draaien. Het bad moest regelmatig sluiten vanwege corona in 2020 en 2021. Hiervoor werd overigens compensatie verstrekt door het Rijk. "De verwachting is dat 2022 het eerste normale jaar zal zijn waarna bepaald kan worden wat reële baten en lasten zijn, hoewel ook begin januari nog een sluiting is geweest", vertelt een woordvoerder.

Verder is de exploitatie nog gebaseerd op de situatie van het oude zwembad (deze bevond zich voor de verhuizing aan de Angelsloërdijk). Volgens de gemeente is men bezig om deze exploitatie te herijken op basis van de gegevens van 2022. De verwachting is dat er na het eerste half jaar meer inzicht is in de baten en de lasten van het nieuwe Aquarena.

Bezuiniging

De bezuiniging die het zwembad is opgelegd komt voort uit de verwachting dat het nieuwe Aquarena minder energie zou verbruiken. Volgens de woordvoerder wordt die beoogde energiebesparing waarschijnlijk wel bereikt. "Maar daar tegenover staat dat we rekening houden dat deze besparing teniet wordt gedaan door de hogere energieprijzen.