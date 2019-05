Aardbeving treft Groningen, voelbaar in Drenthe

Groningen is vanochtend om 5.49 uur getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. De beving is voelbaar tot in Drenthe.

Volgens het KNMI lag het epicentrum van de beving in het dorp Westerwijtwerd, ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van de stad Groningen. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning.Op social media verschijnen berichten dat de beving tot in Drenthe voelbaar is. In Eelde en Eelderwolde zijn mensen wakker geschud.De beving van vanochtend hoort bij de zwaarste bevingen die Groningen te verwerken kreeg. In 2018 werd Zeerijp ook opgeschrikt door een met de kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Alleen de beving van 2012 in Huizinge was met 3,6 zwaarder.