Bestuurder Drentse Huisartsen: de druk op de praktijken moet echt omlaag

Drentse huisartsen gaan samen met collega's uit het hele land morgen protesteren in Den Haag. De werk- en regeldruk in huisartsenpraktijken is onacceptabel hoog geworden en dat moet veranderen, vinden ze. Dus kloppen de huisartsen aan bij het kabinet en de Tweede Kamer.

De grote druk op huisartsenpraktijken heeft drie oorzaken, volgens Lamiek Westerhof, bestuurder bij de Drentse Huisartsen Vereniging. "Allereerst is er de toegenomen zorgvraag. Drenthe vergrijst nog een stukje harder dan de rest van ons land, voor die groep ouderen is steeds meer zorg nodig. En mensen leven steeds langer. Daardoor hebben ze op oudere leeftijd ook steeds meer en langer zorg nodig."

Dan is er nog de zorg die de afgelopen jaren van ziekenhuizen naar de huisartsen is verschoven. "Dat alles heeft als gevolg dat niet alleen de druk op huisartsenpraktijken fors hoger is geworden, maar dat je tegelijkertijd door de zwaardere zorgvraag ook niet meer uit de voeten kunt met 10 minuten per patiënt zoals het nu geregeld is. Dat moet 15 minuten zijn", vertelt Westerhof.

Steeds meer regeltjes

Ook de verder uitdijende regelgeving en de groeiende administratieve verplichtingen zijn de Asser huisarts een doorn in het oog. Voorbeelden heeft Westerhof veel. "Ik had deze week nog een oudere mevrouw met een opgezwollen been waar een simpele zwachtel om heen moest. Vroeger leverde de apotheek die of had de wijkverpleegkundige die standaard in de tas. Klaar. Nu moeten wij dat eerst regelen. Kost ons een half uur, ik ben er druk mee, maar één van mijn assistenten ook."

Nog een voorbeeld: "Een patiënt die chemo heeft en daardoor op dieetvoeding moet. Eerst moeten we uitzoeken of deze patiënt daarvoor verzekerd is en een vergoeding krijgt, daarna moeten we allerlei formulieren invullen om de voeding te regelen. Weer een half uur weg."

Geen grote bedrijven

Helemaal boos wordt Westerhof op de nieuwe administratieve verzwaring waar de minister van Volksgezondheid en de Tweede Kamer onlangs voor hebben gezorgd. "Kleine huisartsenpraktijken moeten dezelfde accountantsverplichtingen laten uitvoeren en uitgebreide jaarstukken produceren als middelgrote bedrijven met 100 man personeel. We hebben hier een praktijk met twee artsen en een handvol assistenten. Dat is toch absurd?"

De laatste grote boosdoener van de alsmaar oplopende druk op de huisartsenpraktijken: de wachtlijsten. In de ziekenhuizen werken ze de corona-achterstanden weg. Maar vooral in de geestelijke gezondheidszorg is het wachten geblazen. Vaak meer dan een half jaar, aldus Westerhof. "Die mensen met geestelijke problemen komen dan weer bij ons in de praktijk terug als ze niet geholpen worden. Hoewel wij ze niet of onvoldoende kunnen helpen kost zo'n gesprek wel weer veel tijd. Huisartsen moeten vlot kunnen doorverwijzen anders blijft het een cirkeltje waar de patiënt niks aan heeft en de druk op ons alleen maar toe neemt."

Naar het Malieveld!

Morgen gaan huisartsen en hun assistenten protesteren op het Malieveld in Den Haag. Westerhof verwacht dat er zo'n 100 collega's heen zullen gaan. Sneeuwt hun actie niet onder door alle boerenacties? De Asser' huisarts verzucht: "Had ik maar een trekker."

Sommige huisartsen gaan niet demonstreren want daar hebben ze simpelweg de tijd niet voor of ze hebben geen vervanger kunnen vinden. Dus voeren deze huisartsen, net als Westerhof, op een andere manier actie. "Wij hebben allemaal een t-shirt aan met daarop het aantal patiënten waar wij voor zorgen: 4768. En dat willen we goed doen en genoeg tijd voor ze hebben", besluit de Drentse huisartsenbestuurder.